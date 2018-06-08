Вашингтон, 8 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. США должны направить свой ВМФ в Балтийский регион для укрепления альянса НАТО и партнерства с другими странами, отработки своих умений, а также сдерживания «возрождающейся» России посредством увеличения своих операций, пишет Мэтью Крулл в статье для The National Interest.

U.S. Air Force Американские боевые корабли и самолёты

Крулл подчеркивает, что Вашингтон должен активизировать свою военно-морскую деятельность, прежде всего в Балтийском, Северном и Норвежском морях, а также в Северной Атлантике на подходах к этим водам. Кроме того, США должны проводить стратегию постоянного регионального присутствия на море в качестве средства продвижения своих национальных интересов посредством незапланированных и осуществленных в кратчайшие сроки операций военных кораблей США.

К таким действиям нынешнее руководство страны подталкивает не только Стратегия национальной безопасности (СНБ), в которой указывается необходимость сдерживания «авантюризма и агрессии» России, но союзники и партнеры Вашингтона, в частности Польша. Более того, Швеция и Финляндия выразили готовность к более широкому участию в учениях и операциях с США. Германия также указала на то, что она открыта для местного базирования кораблей ВМС США, а Литва запросила развертывание американской воздушной и морской обороны.

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Основой этого контингента должны стать американские крейсеры и эсминцы, которые уже продемонстрировали способность быть интегрированными с многонациональными силами. Благодаря постоянной или почти постоянной работе крейсеров и эсминцев становится возможным улучшить информированность о ситуации в воздухе и на море, а также укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, повысить потенциал противодействия надводным судам и подводным лодкам, расширить арсенал крылатых ракет и подготовиться к широкому спектру военных действий.

Иными словами, заключает автор, с помощью стратегии постоянного участия в морской деятельности в Прибалтике США смогут укрепить свою приверженность партнерам, сдерживая возрождающуюся Россию за счет оперативной непредсказуемости и устойчивого активного присутствия надежной американской военной мощи.