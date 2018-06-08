Киев, 8 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Более трети дел, начатых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), не рассматриваются, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 8 июня УНИАН.

Хендрик Тербрюгген. Пилат умывает руки (фрагмент). Около 1617

По словам Парубия, в антикоррупционные структуры было передано 138 представлений, однако 50 из них не рассматриваются. Спикер отметил, что система работает таким образом: коррупционера обнаруживают, ловят с поличным на взятке, находят доказательства, а потом дело в суде остается без движения.

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Напомним, коррупция — одна из самых серьезных проблем на Украине, которую отмечают международные организации. Так, Международный валютный фонд (МВФ) отказался выплачивать Киеву кредит до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд.