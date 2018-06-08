Москва, 8 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. На нефтяном рынке покупатели 7 июня опять расправили плечи. По итогам дня рост котировок составил 2,6%. Спрос на нефтяные фьючерсы увеличился на заявлениях министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

Он заявил, что увеличение нефтедобычи не будет стоять на повестке встречи ОПЕК+ в Вене 22−23 июня. Скорее всего, до встречи можно будет ещё не раз услышать противоречивые заявления от представителей картеля.

Сегодня, 8 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,19 (-0,13%). У покупателей есть запас для роста до $78. До заседания ОПЕК+ цена вряд ли уйдет выше. Скорее всего, цены на нефть будут придерживаться нисходящего движения до $76,20.

Напомним, 7 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,6%, до $75,36 за баррель, WTI — на 2,04%, до $65,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,31 за баррель.

Читайте также: Динамика цен на нефть приобретает более сдержанный характер