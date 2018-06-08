Москва, 8 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В России возраст выхода граждан на пенсию повысится, скорее всего, до максимального уровня, обсуждаемого ранее. Так, мужчины будут завершать свой трудовой путь в 65 лет (на пять лет позже, чем в настоящее время), а женщины — в 63 года (разница с нынешним возрастом выхода на пенсию — восемь лет). Именно к этому варианту — одному из трёх предложенных ранее — с большей долей вероятности склоняется правительство РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

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Путин о повышении пенсионного возраста: отношусь с осторожностью

При этом отмечается, что более мягкий сценарий не исключается, но только для женщин — для них пенсионный возраст может быть увеличен не на восемь, а на пять лет — до 60. Кроме того, власти планируют сохранить большинство льгот по выходе на пенсию. Концепцию пенсионной реформы правительство РФ должно утвердить на заседании 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ рассматривает три варианта повышения пенсионного возраста в России. Два варианта предложило Министерство труда и социальной защиты. Так, пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин или до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Согласно третьей концепции, предложенной Минфином РФ, пенсионный возраст вырастет по схеме 65/63.

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Добавим, что президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня напомнил о том, что к предложению по повышению пенсионного возраста он относится в высшей степени осторожно. Также глава государства подчеркнул, что перед правительством была поставлены задача по повышению доходов пенсионеров, а также уменьшению в два раза количества живущих за чертой бедности.