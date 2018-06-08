Рубцовск, Алтайский край, 8 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В Рубцовске ночью 8 июня рухнула часть здания по адресу ул.Калинина, 13, в котором расположен городской суд. Но, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городском суде, обрушение произошло в том крыле, где раньше находилась гостиница «Алей», помещения самого суда не пострадали.

Rubtsovskmv.ru В Рубцовске обрушилась часть здания по адресу ул. Калинина, 13

Rubtsovskmv.ru Постройка 50-х годов прошлого века обрушилась в Рубцовске

В администрации Рубцовска подтвердили, что четырехэтажное здание не эксплуатировалось и жилым не являлось, пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП сотрудниками МО МВД России «Рубцовский» и поисково-спасательного отряда выставлено оцепление, место огорожено сигнальными лентами, ведутся работы по возведению ограждения и очистке образовавшихся кирпичных завалов.

О дальнейшей судьбе здания пока не сообщается, известно, что это административная постройка 50-х годов.