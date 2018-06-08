Москва, 8 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Нельзя слепо защищать российскую систему, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Georgie Pauwels Против течения

"Народ в 2011 году спас власть при полном параличе системы. Мне ли не знать, каков был этот паралич! А в Армении и на Украине система рухнула, а народ ее не спас, а в России он с трудом ее спас. Не дай бог нам снова это пережить, потому что будет еще сложнее, а защита системы — путь к обрушению!» — заявил политолог, полемизируя на передаче с Сергеем Михеевым.

Напомним, что зимой 2011−2012 годов в России разворачивался майданный сценарий государственного «цветного» переворота, который западные политтехнологи назвали «снежной революцией», а вышедшие на улицы — «норковой революцией», подчеркивая элитарный статус протеста.

Избежать обрушения смог только организовавшийся на Поклонной горе народ, заявивший о своем неприятии действий майданного уличного меньшинства при полном параличе системы.