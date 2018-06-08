Аккра, 8 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Правительство Ганы распустило федерацию футбола страны из-за коррупции в организации. Об этом сообщает Reuters.

Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР «Все в сад!»

Решение о роспуске организации приняли власти страны после того, как общественности был показан фильм, в котором показано как футбольные чиновники брали взятки. В Федерации футбола Ганы заявили, что намерены сотрудничать со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава футбольной ассоциации Ганы Квеси Найантакии, являвшийся членом совета ФИФА, арестован по обвинению в коррупции. Он был задержан правоохранителями в аэропорту Аккры.

Ранее Найантакии был объявлен в розыск. По версии следствия, он предлагал одному из бизнесменов обеспечить контакты с президентом и другим высокопоставленным лицом за вознаграждение.

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