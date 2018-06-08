Каракас, 8 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает себя самым демократичным президентом в Америке. Об этом он заявил 7 июня в ответ на одобренную странами Организации американских государств (ОАГ) резолюцию, пишет газета El Comercio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Николас Мадуро и Дональд Трамп

«Я — самый демократичный президент американского континента. И не только потому, что побеждаю на выборах, а потому что правлю вместе с народом!» — сказал Мадуро. Он добавил, что изданный ОАГ документ является «бесполезным и безобидным продуктом империалистической одержимости», который неверно трактует историю Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня ОАГ 19 голосами из 34 одобрила резолюцию, которая дает юридическую основу для остановки членства страны в ОАГ и не признает переизбрание Николаса Мадуро на второй срок.