Вашингтон, 8 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Власти Франции и Канады ограничивают экспортные возможности американских фермеров и создают преграды для международной торговли. Об этом заявил 8 июня президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп обвиняет

«Пожалуйста, передайте премьер-министру (Канады) Трюдо и президенту (Франции) Макрону, что они взимают с США большие пошлины и создают немонетарные преграды. Профицит торгового баланса ЕС с США составляет $151 млрд. Также наших фермеров ограничивает Канада», — написал Трамп в Twitter.

Следует отметить, что столь критично американский лидер высказался всего за день до личной встречи с обоими политиками на саммите «Большой семёрки» (G7).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом в одностороннем порядке ввёл пошлины на ввоз стали в размере 25% и на импорт алюминия — 10%. Страны ЕС в ответ решили обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также наложить пошлины на импорт ряда товаров из США.

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