Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области пожар унёс жизни пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар

Трагедия произошла в садоводческом товариществе Тагилстроевского района. Погибли супружеская пара (мужчина 1984 и женщина 1982 года рождения) и три девочки — двух, четырёх и десяти лет.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, СКР и МЧС. Действия следователей координирует на месте заместитель руководителя областного управления СКР Григорий Казеко. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительным данным, признаков насилия на телах погибших нет. Назначены и проводятся пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы.