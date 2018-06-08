Москва, 8 июня, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Современная барская олигархическая система с презрением относится с народу, и либо она будет заменена на нечто иное, либо никаких прорывов, о которых говорит президент Путин, не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», обсуждая «прямую линию» с президентом, которая состоялась 7 июня.

Фредерик Ремингтон. На распутье

«Что мне в Путине больше всего нравится, он органически… разговаривает с уважением. Между прочим, это все члены китайского политбюро. Он видит простого китайца, у него глаза теплеют, а у системы они холоднеют! Она осталась барской, олигархической, какой угодно еще, и с нею никакие прорывы не выполнишь: или система, или «прорывы», приходится выбирать!», — заявил Кургинян.

Кургинян также отметил, что c нынешними методами, которые применяются сейчас для обеспечения экономического «прорыва», ничего не будет, как и не будет победы в холодной войне, которую развязал против нас Запад. И главным камнем преткновения является «мёртвая вживе» система российского государства.

Читайте также: Кургинян: нынешними методами России в холодной войне не победить