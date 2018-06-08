Москва, 8 июня, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) выставит на продажу более 100 тыс. дополнительных билетов на матчи чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу

Отмечается, что ранее эти билеты были зарезервированы для различных клиентских групп ФИФА. В эту квоту входят билеты на все матчи, а также билеты четвёртой категории, которые доступны только гражданам России.

Кроме того, будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Они будут стоить 50% от цены билета четвёртой категории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские болельщики купили более 870 тыс. билетов на матчи чемпионата мира по футболу.