Москва, 8 июня, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Американская система стала полностью элитарной, и при этом избрание президента от народа стало практически невозможным. В России же президент Владимир Путин не может существовать как президент без взаимодействия с простым народом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», обсуждая «прямую линию» с президентом, которая состоялась 7 июня.

Kremlin.ru Владимир Путин во время «Прямой линии»

«Наши системы разные в том, что американская система стала окончательно элитарной. Всё, элита договорилась, и всё, что происходит: выборы, президенты и так далее — это элита, а потом народу бросаются кости. Никаких разговоров с народом нет, а когда они есть, ответ на это — известные выстрелы из снайперских винтовок… Трамп очень робко по отношению к Путину пытается пробиться к народу, потому что элита вот так всё затрамбовала», — заявил политолог.

Говоря о российской системе, эксперт отметил, что президент Путин не может жить, взаимодействуя только с элитой, но ему нужно живое общение с народом.

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«Он осуществляет с ней взаимодействие, он с ней дружит, он ее не ликвидировал, ту, что осталась от Ельцина, он держит клановый баланс… Но ему надо время от времени прорваться к народу… Другое дело, что… один день в году президент говорит: «Система, помни, что есть народ». Система в этот день потеет, вспоминает, а потом она как с народом разговаривает? По-хамски!», — отметил политолог.