Лас-Вегас, США, 8 июня, 2018, 06:30 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии команда Александра Овечкина одержала победу над «Вегасом» со счётом 4:3.

Alex Goykhman Кубок Стэнли

Счёт был открыт во втором периоде нападающим «Вашингтона» Якубом Враной. Спустя три минуты защитник «Вегаса» Нейт Шмидт восстановил равновесие. Однако менее чем через минуту Александр Овечкин вновь вывел «Кэпиталз» вперёд.

Ещё до перерыва хоккеисты «Вегаса» сумели забить два гола, отличились Дэвид Пэррон и Райлли Смит.

В третьем периоде «Вашингтон» забросил две шайбы, которые решили исход матча и всей серии. Сначала Деванте Смит-Пелли сравнял счёт, а затем Ларс Эллер забросил победную шайбу.

Таким образом, «Вашингтон» выиграл финальную серию Кубка Стэнли со счётом 4:1. Эта победа стала первой для клуба и её капитана Александра Овечкина в главном турнире НХЛ.

Плей-офф НХЛ. Финал. 5-й матч.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

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