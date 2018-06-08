Нефтеюганск, Югра, 8 июня, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Нефтеюганский районный суд вынес приговор няне, которая избивала 8-месячного ребёнка. Женщина лишена свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Насилие

Следствием и судом установлено, что с конца ноября до середины декабря 2017 года 31-летняя подсудимая по устной договоренности с матерью малолетнего ребенка оказывала услуги по воспитанию и уходу за ним на платной основе.

Однако няня заведомо причинила подопечному физические и психические страдания путем систематического совершения побоев и других насильственных действий. Её действия зафиксировала скрытая видеокамера, установленная родителями. Женщина избивала ребёнка за малейшее непослушание.

Женщине вынесли приговор по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических и психический страданий путем систематического нанесения побоев») и по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Отметим, что жестокость нянь — нередкое явление в России. В Башкирии родители установили камеру слежения, чтобы контролировать женщину, которой они доверили ребёнка. Камера беспристрастно зафиксировала побои, которые няня наносила их 8-месячному сыну.