Казань, 8 июня, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного «Татфондбанка» обратился в Арбитражный суд Татарии с иском о банкротстве строительной компании, возводящей в Казани жилой комплекс бизнес-класса — ООО «Столичный квартал», о намерении обанкротить которое он сообщал месяц назад. Иск к производству пока не принят, дело к заседанию не назначено, но одновременно с этим делом отдельным иском банк пытается взыскать с ООО 1,63 млрд рублей задолженности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Даниэль Николай Ходовецкий. Банкротство. 1775

Банкротный иск подан 7 июня 2018 года, сумма претензий — 269 181 917,8 рубля. В качестве третьего лица в дело привлечена другая компания-банкрот, также числящаяся в должниках ТФБ — ООО «Сувар Девелопмент».

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Напомним, в конце мая 2018 года в базе юридически значимых событий появились сведения о намерении ТФБ обанкротить ООО «Столичный квартал», но, судя по тому, что иск всё же был подан, решить миром спор не удалось. Перед этим, 28 февраля 2018 года, в суд поступил иск с суммой претензий 1 630 059 845,46 рубля. При этом далее в материалах дела фигурирует иная сумма — 265 млн рублей долга и 4 181 917 рублей 80 копеек процентов. «Сувар Девелопмент» также привлечён в это дело третьим лицом без самостоятельных требований, так как именно по его договорам кредитования ООО выступало поручителем, как утверждает истец.

«Ответчик представил письменный отзыв, указал, что волеизъявления по предоставлению поручительства по указанным истцом договорам не имелось. Ответчик указал, что истец включился с требованиями по этим договорам в реестр требований кредиторов третьего лица», — отмечается в определении суда.

Слушания назначены на 26 июня 2018 года.

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Напомним, ООО «Столичный квартал» учреждено в ноябре 2013 года. Уставный капитал — свыше 55 млн рублей, а единственный участник с мая 2017 года — АО «Сувар-Казань», которое выступает управляющей компанией ООО с 2016 года. Само ООО является соучредителем ООО «Управляющая компания «Казанская ривьера».

Самый известный проект компании — жилой комплекс бизнес-класса в Ново-Савинском районе Казани, строительство которого началось в 2014 году и планируется закончить до конца 2020 года. Проект предполагает строительство трёх жилых корпусов на улице Чистопольская, 86/10, выполненных в единой архитектурной концепции (этажность — 7−12) с квартирами площадью от 45 до 190 кв. м, подземный паркинг.

Напомним, «Татфондбанк», в котором доля республики на момент появления финансовых проблем составляла свыше 40%, лишился лицензии в начале марта 2017 года, а в апреле его по иску ЦБ РФ признали банкротом. На май 2018 года его задолженность перед 18 272 кредиторами составляет более 156 млрд рублей. Одновременно с банкротным делом продолжается расследование уголовных дел, связанных с мошенничеством и хищением средств банка, фигурантом ряда из них проходит бывший председатель правления, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. В томах уголовного дела насчитывает несколько десятков эпизодов, по четверти которых сумма ущерба уже превысила 50 млрд рублей. Сам Мусин с начала 2018 года находится под домашним арестом, а почти весь 2017 год провёл в СИЗО.