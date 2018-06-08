Якутск, 8 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Снижение зарплаты преподавателя финансово-экономического колледжа Якутска Михаила Ваганова, видеовопрос которого был озвучен 7 июня на «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, врио главы региона Айсен Николаев объяснил переходом с ежемесячной системы стимулирующих выплат на ежеквартальную. Проблему он уже обсудил с вице-премьером региона Алексеем Дьячковским, министром образования Владимиром Егоровым, а также первым заместителем прокурора республики Айдаром Ивановым, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Деньги

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«По словам Михаила Ваганова, через некоторое время после повышения, этой весной, его зарплата обратно понизилась. Уже начали разбираться, почему такое произошло и насколько системна эта ошибка. Пока в первом приближении ситуация выглядит так: судя по всему, в 1 квартале 2018 года премии и стимулирующие выплачивались ежемесячно, а затем колледж перешёл на ежеквартальный режим премий и стимулирующих выплат», — написал Айсен Николаев в своём Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Ваганов сообщил президенту России 7 июня в рамках «прямой линии» о том, что в исполнение майских указов его зарплата с 1 января выросла до 60 тыс. рублей, но в апреле уменьшилась до прежнего уровня.

«Сказали, что распоряжение было сохранять зарплату по региону в течение первого квартала 2018 года», — отметил Михаил Ваганов.

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«Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, должен быть не только сохранён, но и приумножен, он должен двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или соответственно по отрасли — в разных случаях по-разному это регулируется», — ответил жителю Якутска президент.

Возникшую ситуацию президент связал с началом финансового года, пояснив, что предупреждал глав регионов о том, что она может возникнуть.