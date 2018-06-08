Волгоград, 8 июня, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону Россельхознадзора (РСХН) в споре с французской компанией Danone, сообщает официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

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Danone требовали от РСХН признать недействительными результаты проверки своего комбината «Волгоградский» в 2017 году, в ходе которой обнаружилось содержание антибиотиков в молочной продукции фирмы. Мелано отметила, что в случае повторных нарушений Россельхознадзор будет вынужден запретит продукцию французской корпорации и ее поставки в страны ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор при проверке белорусского молока обнаружила нитраты в предоставленных образцах.