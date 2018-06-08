Вашингтон, 8 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Представители Международного валютного фонда (МВФ) и аргентинских властей пришли к соглашению о выделении Аргентине кредита в размере $50 миллиардов, говорится в официальном пресс-релизе МВФ.

Miran Rijavec Доллары

Сообщается, что кредит выдан Аргентине на 36 месяцев. На днях ожидается ратификация соглашения исполнительным советом МВФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты МВФ проанализируют закон о высшем антикоррупционном суде на Украине и решат, стоит ли выдавать Украине очередной кредит.