Москва, 8 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Украинские праворадикальные фанаты могут устроить провокации или беспорядки во время чемпионата мира по футболу 2018 в России, сообщают «Известия» со ссылкой на организацию Sport for All.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что фанаты могут не только участвовать в потасовках с фанатами других стран, но и пронести нацистскую символику на стадион. Это в свою очередь может повлечь санкции со стороны FIFA в адрес России как организатора турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на время проведения ЧМ-2018 в целях безопасности будет осуществляться контроль за соблюдением беспилотниками запретных зон в воздушном пространстве столицы.