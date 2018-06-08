Пекин, 8 июня, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Среднее содержание загрязняющих частиц PM2.5 в Пекине с января по май составило 58 микрограммов на кубометр воздуха, что на 18,3% ниже, чем за тот же период 2017 года, сообщили в муниципальном бюро защиты экологии Пекина, передает 7 июня агентство Синьхуа.

Пекин

В мае средний показатель частиц PM2.5, чей размер составляет менее 2,5 микрон, составил 54 микрограмма на кубометр воздуха, что на 8% ниже, чем годом ранее. За первые пять месяцев 2018 года было оштрафовано более 117,7 тыс. владельцев большегрузных дизельных автомобилей за высокие объемы выбросов загрязняющих частиц, что вдвое больше, чем годом ранее.

Напомним, что власти Китая ведут активную борьбу за улучшение экологии в крупных промышленных городах вроде Пекина. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей власти постоянно штрафуют чиновников, ответственных за экологию. Ведется сокращение «грязных» производств и автомобилей на улицах города. В мае 2018 года было оштрафовано шесть строительных площадок за то, что не справились с выбросами пыли.