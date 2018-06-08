Вашингтон, 8 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Газовые клатраты (они же — гидраты природных газов) могут являться источником метана на Марсе, пишет Science.

NASA Марс

К такому выводу пришли ученые из Лаборатории реактивного движения NASA. Выводы сделаны на основании данных марсохода Curiosity, собранных за четыре с половиной года.

Ученые отметили, что из-за смены сезонов концентрация метана в «атмосфере» Марса менялась от 0,24 до 0,65 миллиардных долей на единицу объема. Такие колебания не могут быть вызваны разложением органических веществ.