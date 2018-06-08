Вашингтон, 8 июня, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Канада и Франция выставили против США слишком высокие пошлины, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо. 2017

Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо не объяснил, отчего Канада взимает с США пошлину в 300% на молочные продукты.

«Тем самым он вредит нашим фермерам и убивает наше сельское хозяйство!» — возмущается Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал провести с Трампом вежливые и убедительные переговоры на саммите G7.