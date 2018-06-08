Москва, 8 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Поставивший в тупик российского вице-премьера Алексея Гордеева вопрос о говядине получил ответ от лингвистов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Alpha Говядина

Доктор филологических наук Максим Кронгауз ответил на вопрос, «почему мясо коровы называют говядиной?» следующим образом:

«Это означало рогатый скот. В древнерусском было слово «говядо». Просто оно закрепилось и сохранилось только в названии мяса коровы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» с Владимиром Путиным Гордеев, которому президент переадресовал необычный вопрос, признался, что ответить без подготовки не может.