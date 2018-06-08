Нью-Йорк, США, 8 июня, 2018, 03:25 — ИА Регнум. США и Китай пришли к соглашению, согласно которому компания ZTE вернется на рынок США, сообщает The Wall Street Journal.

John Karakatsanis Телефон компании ZTE

По этому соглашению ZTE выплатит штраф размером в $1 миллиард и позволит правоохранителям США осуществлять мониторинг деятельности изнутри компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский фондовые индексы выросли в цене после объявления о соглашении между США и ZTE.