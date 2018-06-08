Москва, 8 июня, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Футболисты сборной России получают по € 7,5 тыс. за каждую ничью и по € 15 тыс. за победу, сообщает «Чемпионат».

Футбол и деньги

Согласно схеме премирования игроков сборной России, действующей при Станиславе Черчесове — главном тренере команды — в случае поражений выплат не будет. Эта схема будет применена на чемпионате мира по футболу с возможными дополнительными поощрениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня сборная России по футболу опустилась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола, заняв 70-е место.