Вашингтон, 8 июня, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Госсекретарь госдепа США Майк Помпео после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре отправится в Южную Корею для переговоров с представителями Республики Корея и Японии. Об этом сообщает пресс-служба госдепа США.

Gage Skidmore Майк Помпео

Ожидается, что после саммита лидеров КДНР и США Помпео обсудит с коллегами из Южной Кореи и Японии дальнейшие совместные действия по взаимодействию с КНДР, а также перспективы сотрудничества США с Южной Кореей и Японией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США ожидают от КНДР только полной и окончательной денуклеаризации.