Анкара, 8 июня, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует развивать космическую отрасль в стране и отправить в космос турецкого космонавта. Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.

(сс) SpaceX Старт ракеты

Эрдоган заявил, что космическая отрасль для Турции является одной из приоритетных отраслей в развитии. В турецком правительстве агентству сообщили, что Турция уже планирует создание национального космического агентства в 2023 году, на что выделено 6 миллиардов долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Турция заявила о планах построить свой космодром и создать Институт космических исследований.