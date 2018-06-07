Нью-Йорк, США, 8 июня, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц согласился на предложение президента России Владимира Путина организовать встречу глав США и России в Вене, сообщает The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Австрийцы выразили согласие предоставить площадку для встречи президента [США Дональда] Трампа и президента Путина. Несмотря на то, что возможность встречи обсуждалась ранее, нам пока нечего анонсировать», — заявили изданию представители Совета национальной безопасности США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня The Wall Street Journal опубликовала информацию, что в Белом доме готовятся к встрече Путина и Трампа.