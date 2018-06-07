Анкара, 8 июня, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Турция отказала США в просьбе не приобретать системы ПВО С-400 у России, сообщает турецкое издание Hurryiet.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

По их данным, Турция жестко отказала США в их требовании, потому как «Турция нуждается» в С-400. США мотивировали свою просьбу тем, что системы ПВО не будут эффективны, так как Россия сотрудничает с Сирией и Ираном.

По словам издания, США также предложили Турции купить С-400, но не использовать их. На это турецкие дипломаты ответили отказом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня американское издание Business Insider заявило, что поставки систем ПВО С-400 Турции — это «ночной кошмар» для НАТО.