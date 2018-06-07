Вашингтон, 8 июня, 2018, 01:57 — ИА Регнум. До тех пор пока КНДР не решится на полную и необратимую денуклеаризацию, санкции США в отношении Северной Кореи будут действовать, заявил госсекретарь госдепа США Майк Помпео на брифинге в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Президент Трамп сделал вполне конкретное заявление — если Ким Чен Ын решится на денуклеаризацию, то его и КНДР ждет светлое будущее», — добавил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что для его встречи с лидером КДНР Ким Чен Ыном «все готово».