Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота под прикрытием истребителей Су-27 успешно провели учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24М

Помимо учебных стрельб, пилоты выполняли фигуры сложного пилотажа, а также маневры по уходу от средств ПВО вероятного противника. Сообщается, что в учениях приняло участие более десяти самолетов морской авиации Балтфлота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Калининградской области вертолеты Балтийского флота поразили ракетами условного противника.