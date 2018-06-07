Киев, 8 июня, 2018, 01:28 — ИА Регнум. За последние два года британцы шесть раз отказывали Киеву в пересмотре визового режима между Великобританией и Украиной, сообщило 7 апреля издание «Европейская правда».

Отказ

По словам журналистов, только в течение 2018 года украинское посольство дважды обращалось с просьбой о консультациях касательно задержек выдачи виз, необоснованных отказов, возможности оспаривать решения, а также по поводу возмещения затрат.

«У нас нет планов о пересмотре визового режима для граждан Украины», — из раза в раз отвечает британская сторона.

Как отмечает издание, Великобритания отказывается упростить въезд даже украинским дипломатам. В МВД страны их считают потенциально опасными.

Напомним, по данным украинских туроператоров, после начала войны в Донбассе количество отказов в получении британской визы для украинцев возросло до 20−30%. К примеру, в 2012 году визу не давали в 10% случаев.