Москва, 8 июня, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Для сдерживания возможного роста цен на бензин в России Минфин предложил законопроект, согласно которому правительство сможет при необходимости поднять экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%, сообщил журналистам Алексей Сазанов, глава департамента налоговой и таможенной политики финансового ведомства.

Бензин

«Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты», — заявил Сазанов.

Напомним, 7 июня российский министр энергетики Александр Новак заявил, что благодаря оперативным мерам правительства рост цен на бензин остановлен: «С конца мая цены на АЗС не растут».