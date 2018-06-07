Москва, 8 июня, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Ретно Марсуди

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия на международной арене», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия готова стать неполноценным членом Совбеза ООН.