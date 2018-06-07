Киев, 8 июня, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Дело об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины будет рассматривать суд присяжных, сообщили 7 июня в пресс-службе прокуратуры Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следующее заседание суда по этому делу состоится через неделю.

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе своего дома четырьмя выстрелами в спину. По подозрению в убийстве писателя были задержаны боевики АТО Андрей Медведько и Денис Полищук.

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Украинские нацисты уничтожили Бузину за его книги, в которых развенчивались основные мифы идеологии украинства. «Вурдалак Тарас Шевченко», «Тайная история Украины-Руси» и «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину» — наиболее известные произведения автора.