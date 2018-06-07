Москва, 8 июня, 2018, 00:31 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча замминистра иностранных дел России Александра Грушко и директора по политическим вопросам МИД Швеции Анной-Карин Энестрём, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Стороны обсудили вопросы региональной и международных повесток дня. Особое внимание дипломаты уделили вопросам безопасности на севере Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Швеции одобрили заявку российско-германского консорциума Nord Stream AG на строительство газопровода «Северный поток — 2» в шведской исключительной экономической зоне Балтийского моря.