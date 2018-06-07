Киев, 8 июня, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Из украинского национального института рака уволили врача, якобы отказавшегося лечить на льготных основаниях боевика АТО, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 7 июня на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Супрун опубликовала документ, в котором описана предыстория случившегося. В нем сказано, что боевик АТО Виталий Драган обратился в национальный институт рака по направлению Кировоградского областного госпиталя ветеранов войны. Во время осмотра Драгана врачом Анной Губаревой, она допустила «неэтичное поведение» по отношению к пациенту. Драган утверждает, что врач якобы отказала ему в льготном лечении, поскольку он «убивал братский народ».

В телефонном разговоре врач заявила, что фраза об убийстве братского народа была сказана в контексте разговора об отношении государства к военнослужащим.

«Государство не беспокоится о них. Их просто посылают туда (в Донбасс — ИА REGNUM ) и все. Государству сейчас все равно, а потом будут они виноваты так же как афганцы, потому что «зачем туда шли?» — прокомментировала ситуацию Губарева

Она также отметила, что боевику необходима пересадка костного мозга, а эту операцию равнодушное государство не оплачивает.

«Наша система здравоохранения не позволяет купить институту современные препараты, которые позволяют вылечить эту болезнь», — заявила врач.

Напомним, недавно на Украине разразился скандал вокруг заявления заместителя Супрун Александра Линчевского, который заявил, что онкобольных украинцев бессмысленно лечить за рубежом, поскольку все они все равно умрут.

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