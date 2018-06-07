Киев, 8 июня, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Украинские власти могут потерять Одессу, как потеряли Донбасс, заявил депутат Верховной рады («Батькивщина») Игорь Луценко в Facebook.

Dezidor Потёмкинская лестница. Одесса

По словам депутата, он направил коллективное обращение депутатов к главе Совета нацбезопаности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову, чтобы инициировать заседание ведомства. Депутатов беспокоит «террор против активистов» в Одессе, который достиг «невиданных масштабов».

Депутат пояснил, что имел в виду «нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других».

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо [Рината] Ахметова и [экс-президента Украины Виктора] Януковича там [Владимир] Галантерник и [глава Одессы Геннадий] Труханов», — написал Луценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в регионе почти не осталось «поклонников русского мира».