Архангельск, 7 июня, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Проект создания глубоководного района порта Архангельск успешно прошел экспертный «инфраструктурный тест-драйв», состоявшийся в рамках Всероссийского водного конгресса в Москве, пишет Portnews.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

Эксперты, представлявшие финансовые институты, юридические компании и отраслевые проектные организации, присвоили наибольшее число баллов таким показателям проекта, как инвестиционная привлекательность, распределение рисков, эксплуатационная эффективность и маркетинг. Как сказал в ходе обсуждения проекта генеральный директор инвестиционного бюро «Финист» Дмитрий Самодуров, данный проект решает государственную задачу подъема экономики Архангельской области и должен быть реализован при поддержке государства.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового глубоководного порта-хаба с возможностью круглогодичного захода крупнотоннажных судов планируется на 55 километров севернее Архангельска в районе острова Мудьюг, в северной части губы Сухое море Двинского залива Белого моря.

Известно, что проект строительства нового глубоководного порта в Архангельске тесно связан с проектом строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» ( Бел ое море — Ком и — Ур ал) сообщением Архангельск — Сыктывкар — Пермь (Соликамск). Именно железная дорога должна обеспечить грузом порт. Но реализации проектов регион ждет уже не одно десятилетие — инвесторы то появляются, то исчезают. Тем не менее местные власти продолжают рекламировать свои перспективы как ближайшие.

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Белкомур: железная дорога в никуда

В конце мая Евразийский банк развития (ЕБР) заключил соглашение с компанией «Белкомур», согласно которому обозначил готовность сформировать кредит для реализации проекта «Белкомур» в сумме 258 млрд рублей. Речь идет о синдицированном кредите, это означает, что ЕБР будет не единственным кредитором. На чьи финансы еще рассчитывают участники соглашения — пока неясно.

Впрочем, представлявший проект генеральный директор АО «АТПУ «Архангельск» Сергей Кокин подчеркнул, что реализация проекта экономически обоснована как при условии завершения проектов Северного широтного хода и Белкомура, так и без них.

Несмотря на все сложности, по мнению Дмитрия Самодурова, у проекта имеются все предпосылки стать «второй Усть-Лугой». Напомним, порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти по грузообороту находится на втором месте в РФ после порта Новороссийск.

Добавим, что совокупный объем инвестиций в проект строительства глубоководного порта Архангельск, включая строительство железнодорожных подходов и станции, оценивается в 49,8 млрд руб. Грузооборот к 2035 году прогнозируется на уровне 38 млн тонн в год. Флагманскими терминалами должны стать терминал по перегрузке минеральных удобрений и газового конденсата.