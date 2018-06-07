Душанбе, 7 июня, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Правительство Казахстана попросило Маджлиси намояндагон (нижнюю палату) Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана внести очередные поправки в бюджет на 2018 год с целью освободить от НДС и таможенных пошлин импорт продукции для нужд государственного предприятия «Таджикаэронавигации», сообщает 7 июня агентство Asia-Plus.

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Перечень радиоэлектронного оборудования, которое будет импортироваться на льготных условиях, будет составлен правительством республики.

Напомним, в октябре 2017 года парламент Таджикистана уже освобождал от НДС и таможенных пошлин импорт продукции для «Таджикаэронавигация».