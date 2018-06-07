Брюссель, 7 июня, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Канада продолжит поддержку Украины и увеличит размер помощи, заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан 7 июня во время двусторонней встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, сообщил официальный сайт украинского оборонного ведомства.

Commons.wikimedia.org Харджит Сингх Саджан

«Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества и улучшать возможности ВСУ», — отметил канадский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Консервативной партии Канады призвал правительство страны отдать Украине оружие, которое ранее предназначалось иракским курдам.

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