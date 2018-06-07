Киев, 7 июня, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Специалисты Международного валютного фонда проанализируют принятый Верховной радой закон о Высшем антикоррупционном суде, заявил представитель МВФ Йоста Люнгман 7 июня, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент)

«Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которая поддерживается МВФ», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины» поддержало 315 народных депутатов.

Читайте подробнее: Закон о ВАСУ принят, Порошенко сулят тюрьму

Напомним, что МВФ, госдеп США и представители стран G7 настаивали на внесении в закон нормы о назначении судей по указке Общественного комитета международных экспертов.