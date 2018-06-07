Спасатели обнаружили черный ящик рухнувшего самолета в Кении
Найроби, 7 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. В Кении потерпел крушение легкомоторный самолет внутренних авиалиний, двое пилотов и восемь пассажиров на борту погибли, 7 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Чёрный ящик после катастрофы
Самолет Cessna Caravan местной фирмы FlySax, вылетевший из города Китале в международный аэропорт Джомо Кениатта в Найроби, врезался в гору.
Спасателями уже обнаружены тела погибших и черный ящик самолета, который будет передан экспертам для установления причин трагедии.
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