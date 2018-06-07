Москва, 7 июня, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Международные резервы Российской Федерации за минувшую неделю увеличились на $1,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

По состоянию на 1 июня 2018 года международные резервы России составили $458,5 млрд. Рост за неделю составил 0,3%. Рост произошел в результате приобретений валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, что 24 мая Центробанк сообщал о падении уровня международных резервов России за неделю на $1,4 млрд. Падение было связано с отрицательной переоценкой активов.

Международные резрвы, которые иногда называют золотовалютными резервами, — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Центробанка и правительства.