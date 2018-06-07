Вашингтон, 7 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по устранению «дисбаланса в торговле» и Абэ уже пообещал ему «открыть заводы» в Соединенных Штатах, 7 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Мы приветствуем желание японских инвесторов открывать новые заводы и фабрики в Соединенных Штатах. Это произойдет. Премьер-министр сказал мне, что это произойдет», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Абэ в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, основной темой переговоров Трампа и Абэ является предстоящая встреча американского президента с главой КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой запланировано 12 июня в Сингапуре.

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