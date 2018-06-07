Киев, 7 июня, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Боевики организации «Национальные дружины» разогнали цыганский табор, располагавшийся в Голосеевском парке города Киева, сообщили 7 июня на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацисты

«Сегодня Национальные дружины очистили парк Киева от цыганской грязи. Мы не позволим превращать свой город в притон, где царит настоящая антисанитария, где бездомных животных съедают на ужин», — сообщили экстремисты.

В полиции Киева пообещали

«жестко реагировать на нарушения закона — независимо от того, членами каких организаций являются нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан».

По факту нападения на цыган было открыто уголовное дело по статье «хулиганство». Отметим, что никто из нападавших не был задержан.

Напомним, что аналогичный случай произошел в конце апреля 2018 года. Цыганский табор на Лысой горе в Киеве разгромили члены экстремистской организации С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

9 мая этого года неонацисты сожгли цыганский табор, расположенный на окраине Львова.