Бишкек, 7 июня, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Осмонбек Артыкбаев арестован по подозрению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщает 7 июня агентство «КирТАГ» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Mathieu Thauvin Под арестом

Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении Артыкбаева меру пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе ГКНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня бывшему председателю правительства Киргизии Сапару Исакову изменили меру пресечения на содержание под стражей в СИЗО ГКНБ. Ранее в отношении бывшего главы правительства была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.