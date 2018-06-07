Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Пространственная композиция нового Музея обороны и блокады Ленинграда будет решена в форме кольца, каждый из элементов которого повествует о том, что значила блокада для города, его жителей и защитников. Об этом рассказал 7 июня петербургский архитектор Никита Явейн, глава архитектурного бюро «Студия 44», выигравшего творческий конкурс на реализацию проекта музея.

Архитектурное бюро «Студия 44» Проект Музея обороны и блокады Ленинграда

«Мы попытались архитектурными средствами материализовать все ощущения. Это именно обороняющиеся дома, выставившие круг, покореженные, но не сдавшиеся», — цитирует Явейна телеканал «Санкт-Петербург».

В рамках музея будет создана экспозиция, посвященная повседневной жизни ленинградцев во время блокады. Она поможет посетителям узнать о том, что происходило в жилых домах города, как горожане боролись с холодом, как хранили и распределяли хлеб.

Гостям музея также расскажут, как во время блокады в Ленинграде была организована работа промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений культуры.

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Тем временем сроки реализации важнейшего для города проекта вновь скорректированы — открытие музея произойдет позже ранее анонсированного времени. Как сообщало ИА REGNUM, изначально в Петербурге рассчитывали построить новый музей к январю 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полного освобождения города от блокады. В начале января 2018 года было заявлено, что здание должно быть построено к сентябрю 2019 года.

Однако 4 июня глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко на депутатских слушаниях по проекту в Заксобрании сообщил, что музейно-выставочный комплекс, вероятно, не успеют построить до конца 2019 года.

«За семь месяцев был построен парк «Россия — моя история». К сожалению, повторить этот результат с Музеем истории блокады пока нам, очевидно, не удается. Нам нужно изменить статус этого земельного участка <…> Нам нужно разработать и согласовать проект. И говорить о том, что мы в 2019 году построим Музей блокады, достаточно смело», — объяснил Сухенко интернет-газете «Фонтанка».

Общая стоимость строительства и внутреннего наполнения нового Музея обороны и блокады Ленинграда оценивается в 6 млрд рублей.

Музей будет включать в себя постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, архив, библиотеку и фондохранилище. Он будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га.