Новый Музей блокады Ленинграда будет похож на обороняющиеся дома
Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Пространственная композиция нового Музея обороны и блокады Ленинграда будет решена в форме кольца, каждый из элементов которого повествует о том, что значила блокада для города, его жителей и защитников. Об этом рассказал 7 июня петербургский архитектор Никита Явейн, глава архитектурного бюро «Студия 44», выигравшего творческий конкурс на реализацию проекта музея.
«Мы попытались архитектурными средствами материализовать все ощущения. Это именно обороняющиеся дома, выставившие круг, покореженные, но не сдавшиеся», — цитирует Явейна телеканал «Санкт-Петербург».
В рамках музея будет создана экспозиция, посвященная повседневной жизни ленинградцев во время блокады. Она поможет посетителям узнать о том, что происходило в жилых домах города, как горожане боролись с холодом, как хранили и распределяли хлеб.
Гостям музея также расскажут, как во время блокады в Ленинграде была организована работа промышленных предприятий, учебных заведений, учреждений культуры.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выбрали проект будущего Музея блокады
Тем временем сроки реализации важнейшего для города проекта вновь скорректированы — открытие музея произойдет позже ранее анонсированного времени. Как сообщало ИА REGNUM, изначально в Петербурге рассчитывали построить новый музей к январю 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие полного освобождения города от блокады. В начале января 2018 года было заявлено, что здание должно быть построено к сентябрю 2019 года.
Однако 4 июня глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко на депутатских слушаниях по проекту в Заксобрании сообщил, что музейно-выставочный комплекс, вероятно, не успеют построить до конца 2019 года.
«За семь месяцев был построен парк «Россия — моя история». К сожалению, повторить этот результат с Музеем истории блокады пока нам, очевидно, не удается. Нам нужно изменить статус этого земельного участка <…> Нам нужно разработать и согласовать проект. И говорить о том, что мы в 2019 году построим Музей блокады, достаточно смело», — объяснил Сухенко интернет-газете «Фонтанка».
Общая стоимость строительства и внутреннего наполнения нового Музея обороны и блокады Ленинграда оценивается в 6 млрд рублей.
Музей будет включать в себя постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, архив, библиотеку и фондохранилище. Он будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га.