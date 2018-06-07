Газа, Палестина, 7 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Военные Израиля распространили листовки, предостерегающие жителей Газы от участия в предстоящую пятницу в массовых беспорядках на границе, 7 июня передает агентство Associated Press.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

«Для вашей же выгоды лучше не участвовать в насильственных беспорядках у границы, не пытаться пересечь ее и не позволять ХАМАС превращать вас в инструмент для продвижения своей повестки дня», — говорится в листовках.

За несколько месяцев столкновения после пятничной молитвы на границе сектора Газа и Израиля уже стали «традиционными». С начала марта жертвами столкновений в Газе стали 115 человек, тысячи палестинцев получили ранения.

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